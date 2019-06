A arma que matou Van Gogh vai a leilão

O revólver da marca Lefaucheux que Vincent Van Gogh terá utilizado para pôr fim aos seus dias, a 27 de julho de 1890, vai a leilão em Paris na quarta-feira, com um valor estimado entre 40.000 e 60.000 euros.

A autenticidade desta arma de calibre 7 mm dificilmente vai ser alguma vez estabelecida, só há a certeza do sítio onde foi encontrada.

Depois de dois anos a viver no sul de França, Van Gogh instala-se em Auvers-sur-Oise a 20 de maio de 1890, a conselho do seu irmão Théo. O médico Paul Gachet, amigo de Camille Pissarro e de vários pintores impressionistas, toma conta do artista holandês, que tem frequentes crises psicológicas.

Van Gogh, que alugou um quarto na estalagem de Arthur Ravoux, estava no auge da sua criatividade, pintando mais de um quadro por dia. Mas nos finais do mês de julho, a sua saúde mental estava cada vez mais instável.

No domingo 27 de julho de 1890, o pintor foi passear no campo. Levantou a camisa e disparou sobre si próprio no peito com uma arma que terá levado da estalagem. Deixou escapar o revólver das suas mãos e desmaiou. Ferido, recuperou a consciência já ao cair da noite e regressou à estalagem. Mas apesar dos cuidados do médico Paul Gachet, Vincent Van Gogh morreu ao fim de dois dias de agonia, na noite de 29 de julho de 1890.

A arma que vai a leilão no Hôtel Drouot, pela casa de leilões AuctionArt - Rémy Le Fur, foi encontrada em 1960 por um agricultor e levada aos atuais proprietários da estalagem Ravoux, que a penduraram sobre o balcão. Em 2016, esteve exposta no Museu Vang Gogh em Amsterdão.

As análises técnicas e científicas determinaram que a arma teria estado enterrada entre 50 a 80 anos, que foi disparada pouco antes de cair no chão e que o calibre 7 mm coincide com a descrição da bala que o médico fez após a cirurgia.

Mas há mais teorias sobre a morte de Vincent Van Gogh. Em 2011, investigadores norte-americanos defenderam a tese de que o pintor não se teria suicidado, mas que teria ficado ferido por um tiro acidental disparado por jovens que brincavam com uma arma.