Mágico tenta recriar Houdini e desaparece no rio

Com os braços e as pernas amarrados por cordas, além de ter o corpo enrolado numa corrente, Chanchal Lahiri foi transportado de barco e assim mergulhou rio Hooghly, na Índia, com o objetivo de recriar um dos truques de Harry Houdini. Se tudo tivesse corrido como esperado, o mágico libertar-se-ia das amarras e nadaria até à margem, perante o espanto e a admiração de quem assistia ao número - o que não aconteceu.

Em vez de presenciarem um final feliz, as dezenas de pessoas que acompanharam no domingo a preparação do truque no estado do Bengal do Oeste foram ficando cada vez mais apreensivas ao verificar que o mágico, conhecido também como Mandrake, tardava em aparecer à superfície. Quando perceberam que algo correra definitivamente mal, comunicaram à polícia o desaparecimento de Lahiri e uma operação de busca foi lançada de imediato.

O mágico, no entanto, continua desaparecido. Apesar de uma equipa de mergulhadores ter varrido a zona desde a noite de domingo, até agora não descobriram qualquer sinal de Lahiri, conta a BBC.

Uma fonte da polícia declarou à imprensa que Lahiri não será declarado morto até que o corpo seja encontrado.

Esta não foi a primeira vez que o mágico indiano tentou um truque arriscado debaixo de água. Há mais de 20 anos, mergulhou dentro de uma caixa de vidro, conseguindo escapar.

As notícias citam um fotógrafo de um jornal local que testemunhou a tentativa falhada de Mandrake. Jayant Shaw diz ter abordado o mágico antes de este mergulhar. “Perguntei-lhe porque estava a arriscar a vida por um número de magia. Ele sorriu e disse-me: ‘Se eu fizer tudo bem, será mágico. Se eu cometer um erro, será uma tragédia’”.

O húngaro-americano Harry Houdini é um dos mais famosos mágicos de sempre, conhecido pela audácia das suas apresentações. Numa delas, em junho de 1912, foi colocado, com mãos e pés algemados dentro de um caixão, amarrado e preso a 90 kg de chumbo, e atirado ao rio, em Nova Iorque. Houdini subiu menos de um minuto depois.