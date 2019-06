Militares sul-africanos em "incidente de tiros" com polícia de fronteira moçambicana

Militares da Força de Defesa Nacional da África do Sul (SANDF, sigla em inglês) envolveram-se num "incidente de tiros" com a polícia de fronteira de Moçambique, anunciou esta segunda-feira a autoridade militar sul-africana.

O porta-voz da SANDF, Mafi Mgobozi, em entrevista ao canal de televisão ENCA, confirmou que o incidente ocorreu na área da reserva animal de Ndumo, que faz fronteira com Moçambique, no nordeste da província sul-africana do KwaZulu-Natal.

Mafi Mgobozi descreveu o confronto entre as duas forças de segurança como um "incidente de tiros".

"Queremos confirmar que um incidente de tiros ocorreu ontem [domingo] entre os nossos soldados e a polícia de fronteira de Moçambique, na área de Ndumo, leste de Farazella, ao longo da fronteira entre a África do Sul e Moçambique", explicou Mgobozi.

De acordo com o porta-voz militar sul-africano, os soldados do país "realizavam uma patrulha de rotina, como parte da proteção da fronteira, quando o incidente ocorreu", acrescentando que "os detalhes sobre este incidente são ainda incompletos e as razões para o tiroteio desconhecidas".

Mafi Mgobozi referiu que "uma equipa da SANDF encontra-se já em Ndumo a investigar a ocorrência para determinar as causas do incidente".

"Do nosso lado, não há a registar qualquer baixa", garantiu ainda o porta-voz da SANDF.

Lusa