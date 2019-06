Pelo menos oito mortos em naufrágio perto das ilhas gregas

Pelo menos oito migrantes morreram hoje na sequência do naufrágio de uma embarcação que viajava da costa da Turquia para a ilha grega de Kos, enquanto outros 31 foram resgatados com vida, anunciaram as autoridades turcas.

O naufrágio aconteceu perto do cabo de Hüseyin Burnu, na região turística de Bodrum (província de Mugla), a cinco quilómetros de Kos, adiantou a agência turca de notícias Anadolu.

As autoridades foram alertadas às 07:20 (05:20 em Lisboa), tendo a guarda costeira referido que testemunhas no local apontaram para a presença de 40 pessoas a bordo.

Dois navios da Guarda Costeira turca, um helicóptero e uma equipa de mergulhadores foram chamados e conseguiram resgatar 31 pessoas com vida.

Até ao momento, não há informação sobre a procedência dos migrantes.

A Turquia, que acolhe cerca de quatro milhões de migrantes e refugiados, a maioria dos quais sírios, é um importante país de transição para aqueles que fogem dos conflitos do Médio Oriente e pretendem chegar à Europa, sobretudo através da Grécia.

Um acordo controverso entre a União Europeia e a Turquia, assinado em 2016, permitiu reduzir o número de pessoas que chegam às ilhas gregas por barco.

Este número chegou aos 875.000 em 2015, mas baixou significativamente para 40.000 por ano em 2017 e 2018, segundo a agência europeia Frontex.

Desde o início deste ano, pelo menos 555 pessoas morreram a tentar atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo a Organização Internacional para as Migrações.

