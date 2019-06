Mais um turista norte-americano encontrado morto na República Dominicana

As autoridades estão a investigar a morte de mais um cidadão norte-americano num hotel na República Dominicana. A onda de mortes misteriosa está a preocupar os turistas com viagens marcadas para o país.

Joseph Allen foi encontrado morto no quarto de hotel na quinta-feira depois dos familiares estranharem a sua ausência. O homem de 55 anos ter-se-á sentido mal no dia anterior e foi para o quarto descansar. Na manhã seguinte, os familiares deram o alerta.

O corpo foi encontrado entre o quarto e a casa de banho.

Segundo a família, Joseph era saudável e tinha sido submetido recentemente a exames médicos. A causa da morte ainda não foi revelada.

O homem, que estava no município de Sosua desde 9 de junho para o aniversário de um amigo, visitava a República Dominicana regularmente. O filho de 23 anos estava a caminho do país para se juntar à família.

Onda de mortes

São já seis os turistas norte-americanos que morreram em hotéis na República Dominicana desde o início do ano. As condições misteriosas das mortes poderão estar relacionadas com o consumo de bebidas alcoólicas contrafeitas do minibar, afirma o New York Post.

Entretanto, são já mais de 800 os turistas que relataram sintomas de vómitos, diarreia ou febre. O FBI já está a investigar o caso.