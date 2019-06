Pelo menos 15 mortos em base militar nigeriana num ataque atribuído ao Boko Haram

Pelo menos 15 soldados morreram esta terça-feira num ataque a uma base militar na Nigéria, uma ofensiva alegadamente conduzida por membros do grupo 'jihadista' Boko Haram, segundo fontes militares citadas pela agência France-Presse.

"Os corpos de 15 soldados já foram encontrados", disse à AFP um oficial nigeriano sob anonimato, que acrescentou que "muitos soldados continuam desaparecidos".

O ataque de hoje à base militar de Gajiram, no nordeste do país, zona próxima da bacia do lago Chade e da fronteira com Níger, Chade e Camarões, foi confirmado por telefone por outra fonte militar contactada pela AFP.

Segundo habitantes daquela zona, os perpetradores do ataque passaram por Gajiram por volta das 18:00 horas locais (mesma hora de Lisboa).

"Os homens armados entraram na cidade pelas 18:00, depois de derrotarem os soldados da base", afirmou Mele Butari, um habitante de Gajiram, à AFP.

O grupo Boko Haram foi criado em 2002 no nordeste da Nigéria por Mohameh Yusuf, após o abandono do norte do país pelas autoridades.

Inicialmente, os seus ataques eram dirigidos à polícia nigeriana, uma vez que representava o Estado. No entanto, desde a morte de Yusuf, em 2009, o grupo passou a ter uma abordagem mais radical.

Desde então, o Boko Haram matou mais de 20.000 pessoas e as suas ofensivas provocaram aproximadamente dois milhões de deslocados, de acordo com as Nações Unidas.

Lusa