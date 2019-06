Polícia brasileira prende prefeito do município de Florianópolis

O prefeito do município brasileiro de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, foi detido esta terça-feira no âmbito de uma operação que investiga a violação do sigilo de operações da polícia, segundo informações da imprensa local.

Em comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que a operação "Chabu" foi planeada após análises de materiais apreendidos durante a operação "Eclipse", realizada em agosto de 2018.

Na ocasião, os investigadores descobriram indícios sobre a existência de uma organização criminosa composta por políticos, empresários e agentes da polícia, que atuavam juntos para atrapalhar investigações policiais.

"Foram apuradas várias práticas ilícitas, de entre as quais destacam-se o vazamento [divulgação] sistemático de informações a respeito de operações da polícia a serem realizadas", refere o comunicado da Polícia Federal.

Os agentes descobriram que este grupo seria responsável pelo contrabando de equipamentos de contra-inteligência para equipar salas com equipamentos para monitorização de entidades públicas e empresas.

"Os elementos probatórios obtidos durante as investigações apontam a prática de crimes de associação criminosa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, tráfico de influência e corrupção ativa, além da tentativa de interferir em investigação penal que envolva organização criminosa", acrescenta a polícia.

Foram cumpridos 30 mandados, sendo 23 de busca e apreensão e sete de prisão temporária, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), mas o nome dos investigados não foi citado pelas autoridades, alegando que o processo está sob segredo de justiça.

