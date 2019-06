Considerados culpados três suspeitos do ataque no Quénia em 2015

Um tribunal queniano considerou culpados três dos quatro suspeitos de planearem o ataque que matou 148 pessoas na Universidade de Garissa, em 2015, tendo o outro sido absolvido, segundo os 'media' locais.

O tribunal de Milimani considerou que há provas suficientes para associar Mohamed Ali Abdikar, Hassan Aden Hassan e Charles Mberesero ao planeamento e execução do ataque que matou estudantes, funcionários da universidade e vários polícias em abril de 2015.

Os magistrados de Milimani acreditam, no entanto, não haver indícios para responsabilizar o quarto suspeito, Sahal Diriye.

A leitura da sentença está marcada para 03 de julho, segundo o diário queniano The Star.

No total, foram ouvidas no tribunal 22 testemunhas, entre as quais estudantes que sobreviveram ao ataque.

O ataque à Universidade de Garissa, em 02 de abril de 2015, reivindicado pelos islamitas somalianos do al-Shabab, provocou a morte de 148 pessoas e deixou outras 83 com ferimentos graves.

Desde 2011 que o grupo rebelde ameaça retaliar depois de o Quénia ter enviado tropas para a Somália, tendo realizado vários ataques em território queniano.

Em 2013, um ataque perpetrado pelo grupo a um centro comercial em Nairobi causou a morte de 67 pessoas.

No início deste ano, um ataque semelhante a um complexo de luxo, também na capital queniana, matou 21 pessoas.

O grupo de origem somali tem ainda cometido ataques e raptos esporádicos no país.

Lusa