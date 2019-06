Espanha alerta para 22 desaparecidos no mar Mediterrâneo

O Serviço de Resgate Marítimo de Espanha disse esta quarta-feira que 22 migrantes estão desaparecidos no mar Mediterrâneo, depois da embarcação em que seguiam ter entrado em dificuldades na travessia do norte de África para o sul da Europa.

Um 'ferry' alertou as autoridades espanholas depois de ter resgatado 27 pessoas de uma pequena embarcação, segundo a agência de resgate.

O Serviço de Resgate Marítimo disse ainda que confirmou com uma organização não-governamental que a embarcação deixou o norte de África no dia anterior com 49 pessoas a bordo.

Vigilância aérea e navios da guarda costeira de Espanha e Marrocos estão ainda à procura da embarcação.

O operador do 'ferry' disse não ter encontrado mais pessoas no local. Seis migrantes, incluindo uma jovem rapariga, foram transportados por helicóptero por razões médicas. As autoridades não forneceram mais detalhes.

O grupo de ajuda alemão Sea-Watch pediu aos governos europeus para aceitarem várias dezenas de emigrantes que foram resgatados no Mediterrâneo na semana passada. Ainda hoje, aquela organização disse que a maior parte dos 34 migrantes a bordo da sua embarcação sofrem de desidratação por causa de enjoos marítimos e outros problemas.

Durante o fim de semana, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, permitiu que 10 dessas pessoas fossem resgatadas - os que sofriam de doenças e famílias com crianças.

O Ministério do Interior da Alemanha disse que mais de 50 cidades e vilas alemãs enviaram ao governo federal uma declaração por escrito em que se mostram dispostas a receber imigrantes resgatados no Mediterrâneo.

Acrescentou que o pré-requisito para isso seria "a ampla participação dos Estados membros da União Europeia e a coordenação através da Comissão Europeia".

Lusa