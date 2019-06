Ficou para a História

1862

- Abraham Lincoln sanciona a lei que proíbe a prática de escravatura nos EUA e apresenta proposta de emancipação dos escravos, que será assinada em janeiro de 1863.

1911

- Sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constituinte recém-eleita sanciona a República Portuguesa e a abolição da Monarquia. Estabelece as cores e o desenho da Bandeira Nacional e adota "A Portuguesa" para Hino.

1917

- A Câmara dos Comuns reconhece o direito de voto das mulheres britânicas com mais de 30 anos.

1923

- O revolucionário mexicano Pancho Villa é assassinado nas imediações de Parras de la Fuente.

1933

- O partido nazi austríaco é dissolvido, mas a organização inspirada em Adolf Hitler prossegue as ações terroristas.

1945

- A Assembleia Geral das Nações Unidas recusa a entrada de Espanha na organização, pela natureza do regime ditatorial.



1950

- A PIDE, polícia política portuguesa entre 1945 e 1969, prende o cientista e dirigente do Movimento Nacional Democrático Ruy Luís Gomes.

1953

- Execução de Julius e Ethel Rosenberg, nos EUA, acusados de espionagem a favor da URSS.

1961

- Guerra Colonial. Ataque dos guerrilheiros da UFA à vila de Ambriz, Angola.

- Independência do Kuwait, com o fim do protetorado britânico.

1962

- Proibição da prostituição e das casas de passe em Portugal, com publicação do diploma em Diário de Governo.

1964

- O Senado dos EUA aprova a carta dos direitos cívicos, que suprime as políticas segregacionistas praticadas pelos diferentes Estados.

1984

- Operação policial concertada neutraliza as Forças Populares 25 de Abril.

1987

Um ataque com um carro-bomba levado a cabo pela organização separatista basca ETA no parque de estacionamento de um centro comercial em Barcelona provoca 21 mortos e 45 feridos.

1990

- É assinada, pela Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos, a convenção de Schengen que completa o acordo com o mesmo nome e define as condições de aplicação e as garantias de realização da livre circulação na UE.

1991

- O narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, patrão do cartel de Medelin, entrega-se às autoridades do país.



1993

- Morre, aos 81 anos, William Golding, escritor britânico, autor de "O Deus das Moscas", Nobel da Literatura em 1983.

2001

- É encontrado, no rio Douro, o último dos veículos desaparecidos na queda da ponte de Entre-os-Rios, ocorrida a 4 de março.



2005



- Tiago Monteiro conquista o 3.º lugar no Grande Prémio de F1 dos EUA, prova que contou apenas com seis pilotos, tornando-se o primeiro piloto português a subir ao pódio numa prova de Fórmula 1.



2006

- O número de deslocados timorenses, depois de mês e meio de confrontos, ascende a 133 mil pessoas.

2007

- O X Governo Regional da Madeira, chefiado por Alberto João Jardim, toma posse perante a Assembleia Legislativa da Região.

- O Parlamento Europeu aprova o novo acordo de pescas entre a União Europeia e São Tomé e Príncipe, que contempla licenças para cinco embarcações portuguesas.

- O jornalista do "The Washington Post" Rajiv Chandrasekaran é distinguido com o Prémio Samuel Johnson de Não-Ficção, um dos mais reputados galardões literários do mundo nesta categoria, pelo livro "Imperial Life In The Emerald City", sobre a zona verde de Bagdad.

2008

- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chegam a acordo para o levantamento das sanções a Cuba.



2012

- O documento final da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20 é aprovado por consenso após seis dias de intensas negociações, mas com a maior parte dos países a saírem insatisfeitos.

2013

- O emigrante português Lino Pires, de 80 anos, recebe das mãos de Isabel II a Medalha do Império Britânico.



2013

- Morre James Galdolfini, ator protagonista da série "Os Sopranos", aos 51 anos, de ataque cardíaco, em Itália, onde se encontrava de férias.

2014

- Felipe de Borbón é proclamado Felipe VI, rei de Espanha, durante uma sessão histórica conjunta das duas câmaras das Cortes Gerais espanholas.

2015

- O Grupo espanhol Avanza vence o concurso para subconcessão da Carris e do Metro de Lisboa.

- Os presidentes das construtoras brasileiras Odebrecht e Andrade Gutierrez são detidos por suspeita de envolvimento com a corrupção na Petrobras, na 14.ª fase da Operação Lava Jato, da Polícia Federal e do Ministério Público.

- Morre, aos 90 anos, James Salter, escritor norte-americano.

2017

- O presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo, e o ex-presidente Hermínio Loureiro são detidos por suspeitas de corrupção, prevaricação, peculato e tráfico de influência