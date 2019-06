Homem interrompe conferência de imprensa e é placado por detetive

Um detetive sénior da força policial de Queensland, na Austrália, interrompeu uma conferência de imprensa em direto e entrou em ação para travar um homem.

Daren Edwards discursava aos jornalistas à saída do tribunal quando foi interrompido por gritos e dois homens a correr na sua direção. A experiência como antigo jogador de râguebi ajudou o detetive na altura de intervir.

Daren atirou-se para cima de um dos homens, que alegadamente teria assediado a filha do indivíduo que o perseguia, atirando-o ao chão. Pouco depois as autoridades intervieram e algemaram o suspeito.

Apesar de negar as acusações, o homem que se identificou como Laslo foi detido e acusado de stalking, um termo utilizado para descrever comportamentos de assédio persistentes. As autoridades acreditam que assediou repetidamente a jovem de 19 anos que passeava com o pai.

Segundo a imprensa, o mesmo homem tinha interrompido a conferência de imprensa momentos antes para criticar os "polícias corruptos".