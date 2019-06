Maláui elege primeira mulher para presidente do parlamento

O parlamento do Maláui elegeu esta quarta-feira Hon Catherine Gotani Hara, membro do partido da oposição Congresso do Malaui, que se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo.

De acordo com a imprensa local, Gotani Hara foi eleita com 97 votos, enquanto a sua adversária, a ex-vice-presidente do parlamento, Esther Mcheka Chilenje, obteve 93 votos.

Pelo menos 190 deputados votaram para a eleição do presidente do parlamento local.

Gotani Hari substitui Karonga Nyungwe Richard Msowoya, que também pertencia ao principal partido da oposição do Maláui.

Com esta eleição, Hon Catherine Gotani Hara junta-se a uma lista de mulheres que lideram o parlamento de vários países, como a África do Sul, a Gâmbia e a República Democrática do Congo.

