Vão a votos os cinco candidatos na corrida para suceder a Theresa May, no Partido Conservador e na chefia do Governo britânico.

O candidato que tiver menos votos, por parte dos deputados conservadores, é eliminado.

Na quinta-feira vai decorrer ainda uma série de votações até que fiquem apenas dois candidatos, que serão depois sujeitos à escolha dos cerca de 160 mil militantes do partido.

O antigo chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, foi até agora o mais votado.