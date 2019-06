Najila Trindade foi novamente interrogada pela polícia de São Paulo no âmbito da acusação de abuso sexual contra Neymar. Foi pedido à modelo brasileira que entregasse às autoridades o telemóvel que continha as imagens que confirmavam as alegadas agressões que diz ter sofrido por parte do futebolista do Paris Saint-Germain.

Contudo, esta terça-feira, 18 de junho, informou a polícia que tinha perdido o telemóvel usado para gravar Neymar.