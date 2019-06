Jovem mata melhor amiga em troca de 8 milhões de euros

Darin Schilmiller, de 21 anos, fazia-se passar por 'Tyler', um milionário na internet, durante as conversas que tinha com Denali Brehmer, uma jovem de 18 anos, do Alasca, nos Estados Unidos.

Numa dessas conversas, de acordo com a informação avançada pela revista PEOPLE, que teve acesso a documentos que estão em tribunal, o homem, residente no Indiana, ofereceu 9 milhões de dólares (8,03 milhões de euros) à jovem em troca de fotos e vídeos de uma "violação e morte de alguém no Alasca".

Com a ajuda de 4 amigos, com quem iria dividir o dinheiro, a jovem de 18 anos planeou o crime, entre maio e junho deste ano.

O Crime

Com o alvo escolhido, no dia 2 de junho, Denali Brehmer convidou a melhor amiga, Cynthia Hoffman, para uma caminhada, onde acabou por disparar na nuca da rapariga. Com a ajuda de outro amigo, atirou o corpo ao rio.

A família da vítima afirma que a jovem de 19 anos sofria de um problema de aprendizagem e que o desenvolvimento era mais lento.

A acusação alega que Denali Brehmer enviou vídeos e fotografias a Darin Schilmiller, de Cynthia Hoffman quando estava presa. Mais tarde, chegou mesmo a enviar imagens do corpo da melhor amiga após o disparo.

Os dois foram acusados de homicídio em primeiro grau e de adulteração de provas.

As alegações mostram também que Denali apenas descobriu que estava a ser enganada por Darin, que lhe enviava fotos de um homem que não era ele, depois do homicídio.

O homem de 21 anos está também preso por acusações de pornografia infantil, enquanto aguarda a extradição. As Autoridades afirmam que ele deu ordens à jovem de 18 anos para tirar fotos sexualmente explicítas de dois menores, e para gravar vídeos de abuso sexual também de menores.

Não foi revelado se Darin Schilmiller se declarou culpado das acusações.