Um tribunal húngaro condenou a prisão perpétua os quatro traficantes responsáveis pela morte de 71 refugiados.

Os corpos foram encontrados asfixiados num camião frigorífico abandonado na Áustria, há quatro anos. Os traficantes recusaram-se a abrir as portas do camião, com medo de que fossem descobertos.

O juiz considerou que a morte das vítimas foi "horrível" e decidiu agravar a sentença em relação às instâncias anteriores.