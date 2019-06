Cadeia de supermercados utiliza inteligência artificial para detetar furtos

A Walmart, uma cadeia de supermercados norte-americana, utiliza câmaras de inteligência artificial que identificam os produtos que estão a ser furtados pelos clientes.

O processo é simples: o sistema deteta quando algum artigo é colocado no saco de um cliente sem que tenha sido registado nas caixas 'self-service' pelo cliente ou por um empregado do supermercado, chamando de imediato um trabalhador para verificar a situação, ou seja, as câmaras instaladas no interior da loja seguem os produtos e não os clientes.

De acordo com a BBC, a companhia norte americana justifica a utilização deste método como um "investimento de forma a garantir a segurança dos clientes".

A empresa dos EUA garantiu que desde que o sistema foi implementado, o número de produtos desaparecidos reduziu.