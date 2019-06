Divulgado vídeo que mostra secretário de Estado britânico a afastar ativista pelo pescoço

Nas imagens divulgadas pelo britânico "The Guardian" vê-se Mark Field a agarrar, atirar contra um pilar e a empurrar a ativista da Greenpeace pelo pescoço. A agressão foi reportada à polícia.

O incidente aconteceu esta quinta-feira em Londres, no jantar anual em que o Ministro das Finanças faz um discurso sobre o estado da economia britânica.

A ativista, Antoinette Sandbach, entrou na sala, no momento em que discursava Philip Hammond, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico.

Com outras dezenas de ativistas, vestidas de vermelho e com tarjas como inscrições como "emergência climática", gritaram palavras de ordem enquanto entravam na sala.

Antoinette Sandbach ainda tentou ler uma mensagem, mas foi agarrada pelo secretário de Estado.

"Ficámos chocados com o vídeo de um secretário de Estado do Governo a atacar um dos nossos manifestantes pacíficos na Mansion House", escreveu a Greenpeace em comunicado.

O líder do Partido Conservador, Brandon Lewis, entende que o incidente deve ser investigado internamente e que "é muito difícil não ficar surpreendido" com as imagens.

Mark Field explica em comunicado que reagiu "instintivamente" e que estava "genuinamente preocupado" com a possibilidade de a manifestante estar armada. Explica ainda que "agarrou firmemente a intrusa para expulsá-la da sala o mais rápido possível".

O secretário de Estado diz lamentar "profundamente este episódio" e pede desculpas à ativista "por agarrá-la, mas no clima atual senti que precisava de agir para acabar com a ameaça à segurança dos presentes".

A polícia de Londres confirmou está a investigar e até agora não foram feitas quaisquer detenções.

De acordo com o "The Guardian", o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Downing Street já foram contactados para comentar o caso, mas ainda não se pronunciaram.