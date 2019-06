Pelo menos sete mortos em desmoronamento de prédio no Camboja

Pelo menos sete pessoas morreram hoje e 18 ficaram feridas no desabamento de um prédio de sete andares em construção na cidade costeira de Sihanoukville, no Camboja, revelaram autoridades locais.

Em comunicado, citado pela agência Efe, as autoridades cambojanas disseram que quatro cidadãos chineses envolvidos na construção foram detidos enquanto a investigação sobre o colapso é realizada.

No local estão a decorer operações para descobrir se existem mais trabalhadores presos nos escombros, segundo o chefe da polícia da cidade, major Thul Phorsda.

Segundo o Ministério do Trabalho e Formação Profissional do país, 30 trabalhadores estavam no local quando o edifício desabou cerca das quatro horas da manhã, mas a polícia e as autoridades locais disseram não ter certeza de quantas pessoas estavam a trabalhar no prédio.

O governador da província de Preah Sihanouk, Yun Min, disse que o prédio era propriedade de um investidor chinês que arrendou terras para um condomínio, um dos muitos projetos chineses num resort de praia.

O ministro da Informação, Khieu Kanharith, na sua página oficial no Facebook, adiantou que os trabalhadores cambojanos usavam como dormitórios a estrutura inacabada e que a construção do edifício estava entre 70% a 80% concluída.

