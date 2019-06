A oposição turca voltou este domingo a ganhar as eleições para a presidência da Câmara de Istambul, uma vitória clara que põe em causa o poderoso Presidente Erdogan.

O candidato do CHP, o Partido Popular Republicano, ganhou com uma margem de cerca de 700 mil votos ao candidato do AKP de Erdogan. A vitoria representa um golpe politico para o chefe de Estado turco.