Bomba da II Guerra Mundial explodiu na Alemanha

A população da cidade alemã de Limburg foi surpreendida no domingo por um explosão que desencadeou um pequeno terramoto.

No chão, ficou uma cratera com dez metros de largura e quatro metros de profundidade, como é possível ver na imagem registada com um drone da polícia de Westhessen.

POLÍCIA DE WESTHESSEN

Como explicaram as autoridades em comunicado, não tinha sido claro o que tinha causado a explosão. Porém, especialistas em eliminação de bombas disseram à BBC que se trata de uma bomba da II Guera Mundial.

Bombas não detonadas são, frequentamente, encontradas na Alemanha.