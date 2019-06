Deputada e 55 filhos investigados pelo assassinato do pastor brasileiro Anderson

Anderson do Carmo, pastor evangélico e marido da deputada brasileira Flordelis, foi assassinado há uma semana em casa. Os 55 filhos do casal, maior parte adotados, estão a ser investigados pelo crime e dois deles já foram detidos pela Polícia Civil.

No dia 16 de junho, o casal entrou em casa e deixou o carro na garagem. Segundo relatou Flordelis, o marido voltou atrás sozinho para ir buscar algo que se tinha esquecido. Foi nesse momento, na sua casa em Niterói, no Rio de Janeiro, que Anderson foi assassinado com 30 tiros.

Dois dias após o crime, as autoridades encontraram a arma que terá sido usada para matar o pastor dentro da casa da família, bem como um edredão com sangue e uma fogueira no quintal, com diversos objetos já queimados.

Dois dos filhos da deputada acabaram presos. Flávio admitiu ter disparado seis tiros e Lucas confessou ter comprado a arma do crime. Em declarações à polícia, os filhos mencionaram uma relação extraconjugal como motivação para o crime. Porém, a polícia não sabe quem terá disparado os restantes tiros, alguns na zona dos genitais de Anderson.

A deputada e cantora Flordelis, que também está a ser investigada, vai ser ouvida esta segunda-feira pela polícia. No Facebook, disse ainda que não acredita que os filhos são autores do crime e que as confissões não são suficientes.

"Tem gente que estranha eu não acreditar que dois filhos meus são os autores, porque eles confessaram. Eu não quero acreditar e o meu coração de mãe me dá direito à esperança. As confissões não são suficientes para condenar e quem assistiu a entrevista da delegada ouviu ela também dizer a mesma coisa. ", escreveu.

Neste momento, a polícia procura os telemóveis da vítima e do alegado autor do crime que desapareceram após o incidente.

Segundo o portal da Globo, G1, mais de 20 pessoas já foram ouvidas pelas autoridades.