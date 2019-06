Dois aviões militares colidem durante voo na Alemanha

Dois aviões militares "Eurofighter" colidiram esta segunda-feira durante um voo perto do lago Mueritz, a 120 quilómetros de Berlim, na Alemanha.

Um porta-voz do Ministério do Interior do estado de Mecklenburg-Vorpommern confirmou o acidente, que envolveu dois caças. Os meios de comunicação do país avançam que os pilotos conseguiram ejetar-se, mas que ainda estão por localizar.

O acidente aconteceu por volta das 14h (13:00 horas em Lisboa).

Num vídeo publicado por uma estação de rádio local, é possível ver duas colunas de fumo. Os dois aviões caíram numa área de floresta, avança o Bild.

Vários militares e helicópteros estão a caminho do local do acidente.