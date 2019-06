Mais uma vítima em onda de mortes na República Dominicana

Segundo a imprensa internacional, Vittorio Caruso é o oitavo cidadão norte-americano a morrer na República Dominicana só este ano.

O homem de 56 anos morreu na passada segunda-feira, dia 17 de junho, alegadamente depois de consumir uma bebida no resort onde estava alojado.

As causas da morte são desconhecidas, mas a família garante que Vittorio era “muito saudável” e que tinha feito exames médicos antes da viagem. À CBS, revelam ainda que as autoridades do país lhes transmitiram informações “contraditórias” sobre a morte.

Onda de mortes misteriosas

Apesar da embaixada dos Estados Unidos em Santo Domingo afirmar que não há provas de que as mortes estejam relacionadas, há centenas de relatos de turistas com sintomas de vómitos, diarreia ou febre depois de consumirem comida ou bebidas do minibar.

O FBI tem uma equipa na República Dominicana a investigar a situação.

Turista português esteve internado na República Dominicana

Um português esteve internado depois de ter sido vítima de uma intoxicação alimentar. O turista teve alta e viajou para Portugal na semana passada.