Mulher acorda sozinha dentro de um avião no Canadá

A canadiana Tiffani Adams passou por uma situação caricata quando acordou sozinha dentro de um avião da companhia aérea Air Canada, poucas horas depois de ter aterrado em Ontário.

A passageira que viajava do Quebec, uma cidade do sul do país, admite ter passado por uma experiência "aterrorizadora". De acordo com o site da BBC, Tiffani ainda estava com o cinto de segurança colocado e a aeronave, que se encontrava estacionada, estava completamente às escuras e muito fria quando acordou.

Quando despertou Tiffani Adams conseguiu contactar uma amiga, mas rapidamente ficou sem bateria no seu telemóvel, e impossibilitada de o carregar uma vez que o avião estava desligado.

Desesperada, a passageira encontrou uma tocha no 'cockpit' do avião e desse modo conseguiu chamar a atenção de um trabalhador que se encontrava na pista, tendo sido retirada pouco tempo depois.

A companhia aérea, que já confirmou o incidente, abriu uma investigação para apurar responsabilidades.