Na embarcação seguia Jeff Crilly, dono do barco, e outros cinco tripulantes, participavam num torneio de observação de tubarão-anequim e possuíam iscos à volta do barco como chamariz para os tubarões.

Em vez do tubarão-anequim cruzaram-se com um exemplar "gigante" do tubarão branco, o maior peixe-predador existente.

O encontro foi registado em video.