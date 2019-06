Fotografia de tatuagem com "história milagrosa" torna-se viral

A fotografia de uma tatuagem publicada nas redes sociais tornou-se viral. Tudo por causa da mensagem "é real" e da "história milagrosa" que a acompanha.

A imagem foi divulgada pelo tatuador Suede Silver no Instagram, juntamente com a história "demasiado fixe para não ser partilhada" de Madie Johnson, a mulher que recebeu a tatuagem.

No ano passado, a tia de Madie, Tina Hines, sofreu uma paragem cardíaca que a levou a ser ressuscitada cinco vezes. Segundo o Mirror, a mulher esteve morta durante 27 minutos, antes de ser ressuscitada pela equipa médica.

Incapaz de falar, Tina gesticulou para pedir uma caneta e começou a escreveu num caderno. "É real", foram as palavras que a mulher escreveu. Quando questionada sobre o que era real, Tina apontou para o céu e acenou com a cabeça, com lágrimas nos olhos.

A mulher teve alta do hospital alguns dias mais tarde. Mas a história não ficou por aqui, e a sobrinha recorreu a uma loja de tatuagens para marcar o braço com a mensagem.

A história chegou às redes sociais, não só através de Tina, mas também com a partilha da imagem pelo tatuador. A publicação de Suede Silver já alcançou mais de um milhão de gostos no Instagram.