James Middleton falou recentemente sobre a sua depressão, numa entrevista à revista Tatler.

O irmão de Kate Middleton revelou pormenores sobre a batalha contra a doença mental e explicou que a sua ansiedade fez com que se isolasse completamente da família, que ganhou fama em 2003 com o namoro da duquesa de Cambridge com o atual marido, o príncipe William. "Eu era julgado por qualquer sucesso ou falha publicamente", começou por contar.

