Milhares de tartarugas bebés apreendidas em aeroporto na Malásia

As autoridades da Malásia apreenderam 5,255 tartarugas bebés encontradas em duas malas de viagem no aeroporto de Kuala Lumpur, contrabandeadas com a intenção de serem vendidas na Índia por mais de 11 mil euros.

Dois indianos, de 30 e 42 anos, foram detidos na semana passada e podem enfrentar uma pena de prisão de até cinco anos. Viajavam de Guangzhou, na China, para Kuala Lumpur, na Malásia, um importante ponto de passagem para traficantes de animais selvagens.

“Este é o primeiro caso do género este ano, não podemos afirmar se envolve uma quantidade maior de animais [quando comparado com casos anteriores]. Mas, aparentemente, é uma grande quantidade encontrada em duas malas”, explicou um funcionário alfandegário citado pela BBC.

Os dois homens transportavam mais de cinco mil tartarugas-de-orelha-vermelha, a espécie mais popular no comércio de tartarugas de estimação. Os animais apreendidos estão agora ao cuidado de autoridades responsáveis pela vida selvagem.