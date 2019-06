Quatro feridos graves em explosão de gás em Viena

Uma explosão de gás em Viena, na Áustria, provocou o colapso parcial de dois edifícios. Vários andares cederam com o impacto da explosão.

Segundo as autoridades locais, quatro pessoas ficaram feridas com gravidade e várias com ferimentos ligeiros.

A explosão terá ocorrido pelas 16:30 (hora local) desta quarta-feira no centro da cidade. Vários meios de socorro foram mobilizados para o local e os prédios em redor evacuados.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma cratera na fachada do edifício.