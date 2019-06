Casal gasta 22 mil euros para clonar gata

Um casal gastou cerca de 22 mil euros para clonar a gata de estimação, que tinham desde o ínicio do casamento. Bryan e Ashley Bullerdick, da Carolina do Norte, nos EUA, decidiram iniciar o processo quano a gata estava perto de completar 19 anos. As duas gatas nunca chegaram a conhecer-se, devido à morte da mais velha.

O custo do processo nunca foi um impedimento. Alías, Bryan Bullerdick, de 43 anos, admite que "nunca pensaram muito sobre o custo".

"É muito dinheiro, mas conheço pessoas que gastam isso nas férias. Este é um animal que esperamos que esteja connosco por duas décadas. Algumas pessoas têm carros desportivos, algumas têm casas - não estamos a clonar todos os datos que temos. (...)Era uma gata muito especial, os nossos fillhos cresceram com a gata, ela era importante", afirmou à Fox.

Contou ainda que a falecida gata dormia sempre ao lado da cabeça da sua esposa, Ashley, um comportamento que tem sido repetido pela gata clonada, também chamada Cinnabun.

Bryan começou a ponderar clonar o animal depois de ter ligo um artigo, que explicava que a cantora Barbra Streisand tinha utilizado o processo para duplicar o seu animal de estimação. Depois de muita ponderação e hesitação, o casal decidiu clonar a gata, pela paixão que tinham pelo animal.

A nova Cinnabun acabou por nascer a 4 de fevereiro e chegou à casa de Bryan e Ashley a 3 de abril.