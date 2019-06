Justiça francesa afasta hipótese de atentado após disparos em mesquita de Brest

A justiça francesa descartou esta sexta-feira a tese de atentado para explicar os disparos que na quinta-feira feriram duas pessoas, incluindo um imã, frente a uma mesquita em Brest, no oeste de França.

"Os elementos recolhidos até agora não permitem considerar que se tratou de um atentado", afirmou o procurador de Brest Jean-Philippe Récappé, citado pela AFP, acrescentando que a secção antiterrorista da Procuradoria não chamou a si o caso.

Um atirador não identificado disparou na quinta-feira vários tiros frente à mesquita Sunna, ferindo o imã Rachid El Jay e outra pessoa.

O suposto autor dos disparos foi encontrado morto após o incidente, não muito longe do seu automóvel, e as autoridades dizem que se terá suicidado com uma bala na cabeça.

O imã foi atingido com quatro balas, duas no abdómen e duas nas pernas e o fiel ferido foi atingido nas pernas, mas nenhum dos dois está em perigo, segundo o conselho francês do culto muçulmano (CFCM).

Uma fonte policial citada pela France-Presse diz que o presumível autor do crime, que já foi identificado, deixou documentos escritos perto do local onde foi encontrado morto.

"É desconhecido dos serviços de polícia. Não tem cadastro e não é conhecido que pertença a algum movimento de extrema-direita", disse a mesma fonte.

O imã ferido, Rachid El Jay, já tinha sido ameaçado pelo Daesh por "defender os valores da República", disse à AFP um responsável do CFCM.

Mas Romain Caillet, especialista do salafismo contemporâneo, disse que Rachid El Jay "é um alvo tanto dos jihadistas como dos grupos de extrema-direita".

"Todas as hipóteses são possíveis", disse Romain Caillet.

Após os disparos, o ministro do Interior, Christophe Castaner, ordenou o reforço da segurança nos locais de oração em todo o país.

Lusa