Malásia vai ter o maior escorrega aquático do mundo

Com 1.140 metros de comprimento, a nova atração do parque temático “ESCAPE”, na Malásia, vai bater o recorde do Guinness para o escorrega aquático mais longo do mundo.

O parque prevê que a construção termine no final de julho, estando a inauguração ao público marcada para meados de agosto. Uma descida neste escorrega, que serpenteia uma encosta de 70 metros, vai durar quatro minutos.

“Fico sempre perplexo com atrações curtas e rápidas. Queria construir uma que durasse pelo menos uns bons minutos”, explicou o CEO do parque, Sim Choo Kheng.

ESCAPE

O atual recorde de escorrega aquático mais longo está no “Action Park” em Vernon, New Jersey, nos Estados Unidos, um insuflável com 601 metros de comprimento. Mas, ao contrário do seu “antecessor”, a estrutura do escorrega do “ESCAPE” é composta por polímero de fibra de carbono reforçado e, para chegar ao seu topo, basta uma viagem de teleférico.

O parque temático “ESCAPE” fica no estado malaio de Penang e conta ainda com outros escorregas, ziplines e trilhos de obstáculos.