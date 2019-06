Como teriam sido os relatos dos que sofreram na própria pele os horrores dos campos de concentração se já existissem redes sociais na II Guerra?

O correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman, conta-nos a história de Eva, uma jovem judia que morreu às mãos do regime nazi e cujo diário está agora ao alcance de todos no Instagram, para que ninguém esqueça o que aconteceu.