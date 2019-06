Navio humanitário com migrantes atraca em Lampedusa sem autorização, comandante detida

O ministro do interior italiano, Matteo Salvini, espera que a comandante alemã do navio Sea-Watch 3 vá para a prisão e diz que as ações do grupo de voluntários são criminosas.

O navio ONG alemã atracou hoje no porto da cidade italiana de Lampedusa sem autorização, invocando o estado de necessidade para desembarcar 40 migrantes, depois de 17 dias no mar.

A comandante da embarcação, Carola Rackete, de 31 anos, foi detida pela polícia italiana "por resistência ou violência contra um navio de guerra", crime que prevê uma pena de três a dez anos de prisão, noticiaram os 'media' locais.