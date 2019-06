Baterista sofre AVC em palco e continua a tocar 

O baterista Alex Headen, de 28 anos, sofreu um AVC durante a atuação da banda de tributo aos Korn, Korn Again, que tocava no Festival Rockstock, em Machester.

Apesar de sentir uma dor no ombro, dormência no lado esquerdo do corpo e perda de visão no olho esquerdo, o baterista continuou a tocar até que, no final da música, colapsou em palco e foi transportado para o hospital.

Alex conta que não queria parar a música porque o concerto estava no início e tinha receio de desiludir os restantes membros da banca e o público que assistia à atuação.

“Nunca pensei que estivesse a sofrer um AVC. Achava que tinha o nível de glicose baixo ou que estava desidratado. Pensei que conseguiria aguentar até ao final da música, comer ou beber qualquer coisa e continuar a tocar” contou ao Manchester Evening News.

O músico permaneceu no hospital por uma semana e vai fazer uma pausa na carreira para recuperar.