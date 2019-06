O momento em que Trump atravessou o paralelo 38 que divide as duas Coreias

É um dia histórico na política internacional. Donald Trump tornou-se o primeiro Presidente dos Estados Unidos em funções a entrar na Coreia do Norte. Depois de um encontro na zona des-militarizada da Península Coreana, Trump atravessou o chamado paralelo 38 que divide as duas Coreias. O Presidente dos Estados Unidos diz que está muito orgulhoso do momento.

Kim Jong-Un acredita que este pode ser mais um importante passo para um futuro melhor e convidou Donald Trump para visitar a capital norte-coreana, Pyongyang.

O Presidente dos Estados Unidos retribuiu o gesto e diz que convidaria o homólogo a ir à Casa Branca. Apesar da importância do momento diplomáitco, não foi para já anunciado nenhum acordo concreto que ponha fim ao Programa Nuclear da Coreia do Norte.