Pai ganha “força de super-homem” e salva filho de afogamento

A rápida reação do norte-americano Albert Passavanti depois do filho cair para a piscina foi capturada pelas câmaras de vigilância da casa. O vídeo do pai “herói” está a emocionar os Estados Unidos.

Nas imagens, a criança é vista a correr à beira da piscina, acabando por cair para a água ao tentar alcançar uma boia. Rapidamente, Albert corre em socorro do filho, saltando por cima de uma cerca com mais de um metro e mergulhando de cabeça.

“No segundo em que reparei, ganhei uma força de super-homem e atirei-me”, contou à WPTV, explicando que nem lhe passou pela cabeça dar a volta à cerca.

O norte-americano diz ainda que “nada é tão eficaz como estar atento”, mas que irá inscrever o filho em aulas de natação.