Autor de atentado de Utrecht pode ser acusado de terrorismo

O homem que matou a tiro quatro passageiros no interior de um comboio que circulava na cidade holandesa de Utrecht, em março, pode ter tido intenções terroristas, disse hoje a Procuradoria holandesa.

Os juízes indicaram que existem "fortes indícios" sobre as "motivações terroristas" de Gokmen Tanis, 37 anos, que atacou os passageiros de um comboio com uma arma de fogo, no dia 18 de março na cidade de Utrecht.

Na primeira audição do julgamento, os juízes recordaram que Tanis deixou uma mensagem escrita à mão que referia que ia levar a cabo uma ação como ato de vingança religiosa.

"Vou fazer isto pela minha religião, vocês matam muçulmanos e querem tirar-nos a nossa religião, mas não vão conseguir. Alá é Grande", dizia a nota deixada num automóvel pelo autor, antes do ataque.

Gokmen Tanis foi detido poucas horas depois pela polícia tendo sido acusado da morte de três homens e uma mulher.Duas pessoas ficaram feridas no mesmo ataque.

