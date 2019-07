Coligação internacional diz ter atingido Al-Qaeda no Noroeste da Síria

A coligação internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos anunciou hoje ter atingido os dirigentes do grupo terrorista Al-Qaeda no Nordeste da Síria.

"Esta operação teve como alvo atingir membros da Al-Qaeda na Síria que foram responsáveis pelo planeamento de ataques a cidadãos dos Estados Unidos e também a civis", disse o comando central norte-americano em comunicado.

Segundo o Observatório sírio de Direitos Humanos, vários líderes do grupo Hourras al-Din, ligado à Al-Qaida, foram feridos no domingo por bombardeamentos da região de Idlib, no Nordeste da Síria.

O exército sírio e os seus aliados intensificaram, desde finais de abril, a sua campanha no norte de Hama e no sul de Idlib, onde ainda se regista a presença de grupos armados rebeldes, e a violência já causou mais de 500 mortes civis, segundo o Observatório.

A província de Idlib, no Noroeste da Síria, está controlada em grande parte pela antiga filial síria da Al-Qaida e outros grupos islamitas opositores ao regime de Bashar al-Assad.

