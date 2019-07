Explosão de carro-bomba em Cabul faz pelo menos 11 mortos e 65 feridos

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje e 65 ficaram feridas na sequência da explosão de um carro armadilhado e de um posterior tiroteio na capital do Afeganistão, Cabul, informaram as autoridades locais.

A explosão ocorreu por volta das 08:55 (04:25 em Lisboa), na zona de alta segurança de Pul-i-Mahmoud Khan, no centro de Cabul, informou na rede social Twitter o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

Segundo o porta-voz, o ataque começou com a detonação de um veículo carregado com explosivos e prosseguiu com um tiroteio protagonizado por "vários homens armados que entraram num edifício", sem que tenham sido revelados mais detalhes.

O ataque provocou pelo menos 65 feridos, incluindo nove crianças, que foram transportados para vários hospitais da capital, indicou um porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Mayar, acrescentando que o número de vítimas pode aumentar.

Ainda não é conhecido o alvo do ataque, disse à agência noticiosa Efe o porta-voz da Polícia de Cabul, Firdaws Faramarz.Depois da explosão, que foi ouvida a vários quilómetros de distância, uma densa coluna de fumo formou-se sobre a capital.

Entre as instalações próximas à cena do ataque está a sede do canal local Shamshad TV e entre os feridos contam-se vários funcionários deste canal, disse um dos jornalistas à Efe.Nenhum grupo rebelde reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

A capital foi atingida por vários atentados este ano, o último dos quais ocorreu há um mês, quando uma bomba colocada num autocarro que transportava funcionários afegãos deixou cinco mortos e uma dúzia de feridos.

O ataque ocorre numa altura em que os talibãs e os Estados Unidos realizam conversações no Qatar, no Médio Oriente.

Lusa