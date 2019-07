Ivanka Trump "meteu-se" numa conversa e redes sociais não deixaram escapar

Ivanka Trump está a dar que falar nas redes sociais, tudo por causa de um vídeo no qual é possível ver a filha do Presidente norte-americano numa conversa com vários líderes mundiais.

Ivanka participou no fim de semana passado na cimeira do G20, em Osaka, no Japão, juntamente com o pai, Donald Trump, de acordo com a CNN.

A conta oficial de Instagram da Presidência de França assinalou o momento publicando vários vídeos, um dos quais mostrava uma conversa entre vários líderes mundiais e a filha de Doanld Trump, que se tornou viral nas redes sociais.

As imagens mostram Ivanka numa conversa com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica, Theresa May, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e a diretora do FMI, Christine Lagarde.

Através das redes sociais, os internautas notaram que Ivanka parecia estar a "intrometer-se" na conversa. Rapidamente, o vídeo tornou-se um meme, com os internautas a aproveitarem para brincar com a situação.

Alguns internautas identificaram-se com o momento quase constrangedor da filha de Donald Trump.

Outros identificaram-se mais com a expressão de Lagarde, que não passou despercebida.

Para além dos memes, muitas foram as questões colocadas e as críticas feitas à presença da filha de Trump - e conselheira da Casa Branca - na cimeira.

Uma das críticas foi a democrata Alexandria Ocasio-Cortez, que recorreu ao Twitter para dizer que "ser a filha de alguém não é uma qualificação".