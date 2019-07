Kim Jong-un apelidou encontro com Donald Trump de "momento histórico"

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, considerou que o encontro no domingo com o presidente dos Estados Unidos foi "um momento histórico para pôr fim ao conflito na península coreana", afirmou a agência noticiosa norte-coreana KCNA.

O encontro, que decorreu na zona desmilitarizada entre as duas coreias, durou cerca de 50 minutos. No final, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os dois países vão iniciar reuniões de trabalho "nas próximas três semanas" sobre o processo de desnuclearização.

Apesar deste passo, o Presidente norte-americano disse que as atuais sanções à Coreia do Norte vão continuar em vigor.

As conversações bilaterais sobre desnuclearização entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estavam num impasse desde a cimeira falhada de Hanói entre Trump e Kim, em fevereiro deste ano.

Donald Trump disse ainda que convidou o líder norte-coreano a visitar os Estados Unidos. Trump tornou-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos em funções a entrar em solo da Coreia do Norte, depois de cumprimentar o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

