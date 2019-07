Pelo menos 23 mortos em novos episódios de violência étnica no Mali

Pelo menos 23 pessoas morreram e 35 ficaram feridas num ataque contra uma povoação da etnia fula em Ouenkoro, no centro do Mali, disseram fontes locais.

No ataque de domingo contra a população de Saran, ter-se-ão utilizado "armas pesadas", explicaram as fontes, citadas pela agência espanhola, Efe, que referem que dezenas de pessoas continuam desaparecidas.

A comunidade fula coloca a responsabilidade deste ataque, perpetrado por um grupo não identificado, nos caçadores tradicionais dozos, com quem têm travado um violento conflito étnico.

Várias fontes consultadas pela Efe referem terem existido confrontos e troca de ameças entre as duas etnias noutras localidades.

Até agora, o Governo do Mali não comentou este ataque.

Na sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, de fora unânime, a extensão do mandato da sua missão no país - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA) - por mais um ano, colocando a redução da violência intercomunitária como uma das suas prioridades.

As tensões entre fulas e dozos, no centro do país, escalaram há quatro anos, com o conflito a ser maioritariamente impulsionado pela disputa de terras.

De acordo com a MINUSMA, em março, um massacre conduzido por dozos na aldeia de Ogossagou matou "pelo menos 157 membros de uma comunidade fula".

Para a MINUSMA, o massacre de março foi "planeado, organizado e coordenado", e por isso pode ser qualificado como "crime contra a humanidade".

Além destes conflitos, aquela região enfrenta, desde 2012, uma forte presença de grupos jihadistas.

Lusa