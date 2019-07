Capitã do navio Sea-Watch 3 em liberdade

A capitã do navio Sea-Watch 3, Carola Rackete, foi esta terça-feira declarada livre pela Justiça italiana.

A capitã alemã do navio humanitário de resgate de migrantes, que atracou sem autorização em Lampedusa, Itália, após vários dias de espera no mar, foi hoje ouvida em tribunal.

Rackete desafiou o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, e as autoridades portuárias ao entrar, na sexta-feira à noite, com o navio Sea-Watch 3 na doca de Lampedusa para que 40 migrantes pudessem desembarcar.

A acusação alegava que a capitã atacou deliberadamente um barco da polícia de fronteira que bloqueava o seu caminho, enquanto os advogados de Rackete diziam que ela não pretendia prejudicar ninguém.