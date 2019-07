Catorze marinheiros morrem em incêndio num submarino russo

Catorze marinheiros morreram na sequência de um incêndio num submarino da marinha russa, disse esta terça-feira o Ministério da Defesa da Rússia. Os marinheiros morreram quando o submarino realizava testes militares em águas territoriais do norte da Rússia.

O incêndio foi extinto pela tripulação do submarino, que agora se encontra ancorado no porto ártico de Severomorsk, uma base da Frota do Norte da marinha russa, para reparações.

O Ministério da Defesa anunciou que foi iniciado um inquérito às causas do incêndio.

A marinha russa perdeu um submarino, em 2000, quando o Kursk se afundou no mar de Barents, após explosões na proa, matando 118 tripulantes.

Lusa