Subiu para quase 40 o número de mortos no atentado desta segunda-feira, em Cabul, capital do Afeganistão.

Entre os cerca de 70 feridos, estão 50 crianças e vários jornalistas de um órgão de comunicação com instalações próximas do local do ataque.

O atentado reivindicado pelos talibãs tinha como alvo o centro de logística e engenharia do ministério da Defesa.

A explosão, seguida de um tiroteio, ocorreu antes das 9:00, hora local, numa zona de alta segurança no centro da cidade.