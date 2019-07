Eleição para presidente do Parlamento Europeu vai a 2.ª volta

Jean-Francois Badias

O socialista italiano David-Maria Sassoli foi o candidato mais votado na primeira volta da eleição do presidente do Parlamento Europeu, mas ficou a sete votos da maioria, pelo que se vai realizar uma segunda volta, anunciou Antonio Tajani.

Tajani, presidente cessante da assembleia europeia, anunciou que Sassoli, candidato do grupo dos Socialistas & Democratas (centro-esquerda), de que faz parte o PS português, teve o apoio de 325 eurodeputados na votação que se realizou hoje no plenário europeu em Estrasburgo.

Para vencer, o candidato mais votado precisava de uma maioria de 50% dos votos mais um, no caso 332.

Do total de 748 deputados, os 751 menos os três eurodeputados catalães que não puderam tomar posse, 735 participaram na votação, tendo havido 662 votos válidos e 73 votos inválidos.

Dos outros três candidatos, o segundo mais votado foi o checo Jan Zarahdil, dos Conservadores e Reformistas (ERC), com 162 votos, seguido da alemã Ska Keller, dos Verdes, família política a que pertence o português PAN, com 133 votos, e da espanhola Sira Rego, candidata da Esquerda Unitária (a que pertencem BE e PCP), com 42 votos.

Os quatro candidatos confirmaram a participação na segunda volta, marcada para as 11:40 locais (10:40 em Lisboa).

Se nenhum candidato obtiver a maioria, realiza-se uma terceira volta e, se o mesmo voltar a acontecer, uma quarta e última volta entre os dois candidatos mais votados na ronda anterior.

Com Lusa