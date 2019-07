Homem mata bisneto com arma de ar comprimido

"Tu baleaste-me, avô!"

Albert Grannon, de 78 anos, matou o bisneto Stanley Metcalf, de 6 anos, com um tiro de uma arma de ar comprimido. O homem estaria a limpar a arma em sua casa, em East Yorkshire, no Reino Unido, quando atirou por acidente contra a barriga do bisneto.

O menino terá gritado: "Tu baleaste-me, avô!".

Grannon já se tinha declarado culpado de homicídio involuntário e posse ilegal de arma, no entanto só esta terça-feira é que ouviu a sentença no Tribunal de Sheffield: três anos de prisão . O bisavô de Stanley Metcalf não terá mostrado qualquer emoção durante a leitura da sentença, como conta o jornal Mirror.

Segundo o procurador John Elvidge, o menino entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu no hospital duas horas depois de ter sido encontrado no chão da cozinha do bisavô.

"Nunca pediu desculpa uma única vez"

De acordo com o Daily Mail, antes da leitura da sentença, a mãe do menino de seis anos e neta de Albert Grannon, leu uma carta ao avô. Começou por questionar: "Por que raio nos tiraste o nosso filho?".

"Nunca pediu desculpa uma única vez. Agora, se o fizesse, não teria qualquer significado, é tarde demais. Espero que consigas viver com isso", disse Jenny Dees.

Stanley Metcalf deixou uma irmã gémea que desde o incidente isola-se de forma extrema.