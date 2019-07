Irão ameaça aumentar níveis de urânio se Europa não oferecer nova proposta

O presidente do Irão avisou hoje a Europa que vai tomar medidas no próximo domingo no sentido de aumentar o enriquecimento de urânio, caso não surja nenhuma proposta para um novo acordo.

As declarações do presidente Hassan Rouhani aumentam a pressão junto dos países europeus no quadro do acordo internacional sobre energia nuclear alcançado em 2015.

"Se quiserem lamentar ou fazer qualquer comentário, podem fazê-lo", disse Rouhani dirigindo-se à Europa e referindo-se também aos Estados Unidos que abandonaram o tratado, no ano passado.

Além de se retirar do tratado internacional, Washington pretende incrementar as sanções económicas contra Teerão.

Esta semana o Irão aumentou os limites de urânio enriquecido estabelecidos no acordo de 2015 sendo que no próximo domingo pode chegar ao ponto considerado como nível bélico se a Europa não fizer uma proposta no sentido de um novo acordo.

Lusa